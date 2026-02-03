Un nuovo smartwatch viene venduto a meno di 4 euro. È un prezzo molto basso, pensato per chi vuole controllare le notifiche e tenere sotto controllo la salute. L’offerta è davvero sorprendente e attira l’attenzione di chi cerca un dispositivo economico ma funzionale.

Un nuovo smartwatch è in offerta a un prezzo record, sotto i 4 euro, per chi vuole ricevere notifiche e monitorare la propria salute. Il dispositivo, che costa soltanto 3,50 euro, offre funzionalità basilari per l’utente comune: notifiche sullo schermo TFT di 1,44 pollici, sveglie e promemoria. Con una RAM e una ROM da 128 MB, è ideale per l’uso quotidiano ma non per applicazioni avanzate. La batteria fornisce 4-5 ore di autonomia in condizioni normali, mentre la cassa in plastica e il cinturino in TPU consentono un facile accesso alla presa USB per la ricarica. Il prodotto è in vendita su piattaforme digitali e include il pagamento tramite PayPal, utile per garantire sicurezza e convenienza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo orologio intelligente in offerta sotto i 4 euro per notifiche e salute

