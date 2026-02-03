Nuovo innesto in difesa per il Modena | il promettente centrale classe 2005 Olivieri approda in prestito in Serie C

Il Modena si rinforza in difesa con un giovane promettente. Il club ha preso in prestito il centrale Edoardo Olivieri dal Campobasso fino alla fine della stagione. Olivieri, nato nel 2005 a Verona, arriva in Serie C con l’obiettivo di mettersi in mostra e crescere tra i professionisti.

Il Campobasso Calcio ha ufficialmente ingaggiato in prestito fino al termine della stagione il giovane centrale difensore Edoardo Olivieri, nato il 27 ottobre 2005 a Verona. L’arrivo del 20enne, che arriva dal Modena, rappresenta un importante innesto per la difesa della squadra abruzzese, impegnata in Serie C. La decisione è stata presa dalla società emiliana, che ha autorizzato il trasferimento del giocatore per consentirgli di maturare esperienza in un campionato di alto livello, con la possibilità di crescere in un ambiente competitivo e con un’identità ben definita. Olivieri, cresciuto nel settore giovanile del Verona, ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con la Virtus Verona prima di essere ingaggiato dal Modena.🔗 Leggi su Ameve.eu

