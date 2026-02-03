Sono in corso le selezioni per il nuovo impianto di atletica a Rimini. Undici studi tecnici hanno presentato le loro proposte per progettare la struttura che sorgerà nei terreni di via Melucci. La scelta definitiva arriverà presto, ma nel frattempo si stanno valutando tutte le idee per realizzare un impianto moderno e funzionale per gli sportivi locali.

Undici studi tecnici in lizza per progettare il futuro impianto sportivo per l’atletica di Rimini, nei terreni di via Melucci. La gara per la progettazione si è chiusa nelle settimane scorse. Sono stati undici i soggetti che hanno partecipato per redigere un progetto di fattibilità tecnica ed economica ed anche esecutiva del nuovo impianto comunale. Il nuovo centro sportivo si svilupperà su un’area ampia circa 67mila metri quadrati affacciati su via Melucci, nella zona di Bellariva. La pista di atletica da realizzare avrà 8 corsie, e sarà omologata in classe A Fidal potendo ospitare competizioni nazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo impianto di atletica, undici domande per progettarlo

