Nuovi ristoranti a Milano | le aperture in città

A Milano aprono nuovi ristoranti tra centro e periferia. Tra trattorie tradizionali, locali alla moda e posti casual, i milanesi avranno sempre più scelta per mangiare fuori. Le aperture si susseguono in diverse zone, offrendo opzioni per tutti i gusti e tutte le tasche.

Gli indirizzi giusti in centro città e in periferia fra nuove trattorie firmate, locali alla moda e cosiddetti «casual dining». E il fine dining? Poco, pizze tante. Ecco quali indirizzi non perdere +++dropcap I nuovi ristoranti a Milano sono sempre tanti, alcuni aprono fra grandi annunci e attese, altri in sordina, senza ufficio stampa e social media manager, alcuni in pienissimo centro, altri in periferia. Aprono nuovi bar di quartiere in cui bere vino naturale, i brand della moda, in pienissimo centro, pizzerie come funghi, e poi ristoranti romantici, trattorie fuoriporta, ristoranti con giardino. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

