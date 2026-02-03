Nel 2025 il settore ludico italiano mostra segnali di forte crescita. I numeri parlano chiaro: i ricavi sono saliti a 1,5 miliardi di euro, con un aumento del 6% rispetto all’anno precedente. Anche i volumi sono aumentati dell’8%, segno che il mercato si espande e si rinnova. Le aziende investono in prodotti innovativi, cercando di catturare l’attenzione di un pubblico sempre più appassionato. La tendenza sembra destinata a consolidarsi, portando nuove opportunità in un settore in fermento.

Nel 2025, il settore ludico italiano ha registrato una crescita del giro d’affari pari a 1,5 miliardi di euro, con un incremento del 6% in valore e del 8% in volumi. Sono i dati forniti da Assogiocattoli, l’associazione che rappresenta il mondo dei giocattoli in Italia. Questo andamento indica un recupero rispetto al 2024, considerato un anno difficile per il settore. La crescita è stata principalmente guidata da categorie come i mattoncini Lego, che hanno visto una crescita del 37%, o da licenze popolari come Pokémon, Formula 1 o Lilo & Stitch, che superano il 30% del fatturato totale. La maggior parte dei ricavi è generata nell’ultimo trimestre dell’anno, quando si consuma quasi il 47% del fatturato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi orizzonti per il settore ludico: crescita dei fatturati e innovazione nei prodotti.

