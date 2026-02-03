Nuove misure per l’acquisto auto 2026 | dettagli sui criteri di accesso e benefici fiscali previsti

Il governo italiano ha annunciato nuove misure per il settore auto che entreranno in vigore nel 2026. Le agevolazioni non saranno più rivolte principalmente alle auto elettriche nuove, ma punteranno a ridurre le emissioni e sostenere l’industria del Paese. Le novità prevedono incentivi per veicoli già esistenti e soluzioni di mobilità sostenibile, con un cambio di rotta rispetto agli anni passati.

Il governo italiano ha varato un nuovo pacchetto di misure per il settore automobilistico che entrerà in vigore a partire dal 2026, con un approccio radicale rispetto agli anni precedenti: gli incentivi non saranno più rivolti all’acquisto di nuove auto elettriche, ma a una serie di interventi mirati a ridurre le emissioni, sostenere l’industria nazionale e promuovere soluzioni di mobilità sostenibile già esistenti. Il programma, che prevede un investimento complessivo di circa 1,6 miliardi di euro, è stato presentato come parte del piano industriale per la transizione ecologica, con un particolare sulla filiera produttiva e sull’innovazione tecnologica, piuttosto che sulle vendite al dettaglio di veicoli privati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A partire dal 2026, con l’entrata in vigore delle nuove Tabelle ACI pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, si introducono modifiche alle regole fiscali sui fringe benefit auto.

