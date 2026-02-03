Aumentano le truffe online in Emilia-Romagna. I cittadini ricevono messaggi falsi che sembrano notifiche ufficiali sul rinnovo della tessera sanitaria. Molti vengono ingannati e cliccano sui link, mettendo a rischio i propri dati personali. Le autorità invitano a fare attenzione e a verificare sempre le comunicazioni ufficiali.

Un’onda di truffe online sta colpendo i cittadini emilioromagnoli con messaggi falsi che simulano notifiche ufficiali per il rinnovo della tessera sanitaria. I falsi messaggi, diffusi in Emilia-Romagna con particolare attenzione a Parma e provincia, invitano a cliccare su link che rimandano a siti web fasulli, dove vengono chiesti dati personali. Questo tipo di frode mira a rubare informazioni sensibili per poi utilizzarle nella clonazione di documenti o per altri reati. Il Ministero della Salute ha rilasciato un nuovo allarme, precisando che nessuna comunicazione ufficiale riguardante il rinnovo della tessera sanitaria invia email con link per accedere a form online. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nuove frodi sulla tessera sanitaria: messaggi falsi diffusi in Emilia-Romagna

Recentemente circolano email ingannevoli che segnalano il rinnovo della tessera sanitaria.

#Tessera-Sanitaria- Parma || Gli utenti di Parma e dintorni stanno ricevendo messaggi falsi che sembrano provenire dal sistema sanitario.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

