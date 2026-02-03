La Direttiva RED III entra in vigore in Italia, portando nuove regole per le aziende del settore edilizio. Dal 4 febbraio 2026, le imprese devono rispettare obblighi più stringenti sull’uso delle fonti energetiche, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale. Le aziende italiane si preparano ad adattarsi alle nuove norme, rivedendo le strategie e i progetti in corso.

La Direttiva RED III, recepita in Italia con il decreto legislativo 52026 e in vigore dal 4 febbraio 2026, impone nuovi obblighi per l’utilizzo di fonti nel settore edilizio. L’obiettivo è aumentare la produzione di energia da fonti sostenibili, ma l’imposta una nuova e severa regola: nei progetti di riqualificazione dell’involucro edilizio, l’uso di sistemi FER (Fonti Energetiche ) deve coprire tra il 15% e il 60% dei consumi energetici, a seconda del livello di intervento. Questo aumento di requisiti potrebbe complicare e rendere oneroso l’efficientamento energetico degli edifici, soprattutto per le famiglie che non possono permettersi investimenti significativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova Direttiva Europea: Come influisce sulle aziende italiane e i loro obiettivi strategici.

Approfondimenti su Direttiva RED III

L’Unione Europea ha recentemente approvato una nuova direttiva che riguarda gli acquisti online.

Il nuovo report di Unimpresa evidenzia un miglioramento della situazione finanziaria delle aziende italiane tra il 2024 e il 2025.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Direttiva RED III

Argomenti discussi: Reati ambientali, il Governo recepisce la nuova direttiva UE; Case green, entro maggio 2026 la direttiva: cosa cambia e quanto costa all'Italia; Direttiva UE 2024/825: cosa cambia in Italia su green claims e marketing; Case green, ci siamo: cosa cambia, nuovi obblighi e quanto costa all’Italia la direttiva europea da approvare entro maggio 2026.

AFEVA Rimini: Amianto, in vigore il decreto di recepimento nuova Direttiva europea, passo avanti necessarioÈ entrato in vigore il 24 gennaio 2026 il Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, che recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, intervenendo sulla normativa ... chiamamicitta.it

Case green, ci siamo: cosa cambia, nuovi obblighi e quanto costa all’Italia la direttiva europea da approvare entro maggio 2026Case green entro maggio 2026: cosa prevede la direttiva europea, nuovi obblighi, stop alle caldaie a gas, costi per l’Italia ... greenme.it

La nuova direttiva del governo sulla #sicurezza nella #scuola accende il dibattito sul ruolo educativo degli istituti: la #FLCCGIL denuncia la deriva repressiva e ne richiede il ritiro lentepubblica.it/scuola/scuole-… #FLCCGIL #scuola #sicurezza #metaldetector x.com

La nuova direttiva del governo sulla sicurezza nella scuola accende il dibattito sul ruolo educativo degli istituti: la FLC CGIL denuncia la deriva repressiva e ne richiede il ritiro. - facebook.com facebook