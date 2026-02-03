Nuova caserma la maggioranza | Riccione ha fatto la sua parte Colombo FdI | Ritardi dipesi da loro

La maggioranza a Riccione difende la scelta di costruire la nuova caserma dei Carabinieri. I gruppi consiliari sostengono che la città abbia fatto la sua parte, mentre Colombo di Fratelli d’Italia punta il dito sui ritardi che, a suo avviso, dipendono da altri. La sindaca Daniela Angelini ha già scritto al ministro dell’Interno e all’Agenzia del Demanio per accelerare i lavori.

La maggioranza di Riccione: "La nostra città ha già dimostrato di saper fare la propria parte con serietà e tempestività". La parlamentare Beatriz Colombo la pensa diversamente: "Ritardi dipesi anche da loro" I gruppi consiliari di maggioranza sostengono con forza l'iniziativa della sindaca di Riccione, Daniela Angelini, che nei giorni scorsi ha sollecitato formalmente il ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio in merito alla realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri. "Si tratta di un'opera di importanza vitale per Riccione, un tassello fondamentale per il potenziamento del presidio del territorio e per la qualità della vita di chi ogni giorno lavora per la nostra sicurezza".

