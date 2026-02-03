Nuova caserma di Riccione Vignali Forza Italia | Entro la primavera ci sarà il bando per la costruzione

La nuova caserma dei carabinieri a Riccione sta per vedere la luce. Vignali di Forza Italia conferma che entro la primavera uscirà il bando per la costruzione. La procedura va avanti senza intoppi e i cittadini possono aspettarsi che i lavori inizieranno a breve.

“Come Forza Italia seguiamo da sempre con convinzione e molta attenzione l’iter per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri a Riccione e ci sentiamo di rassicurare i riccionesi che sta procedendo senza nuove esitazioni con la probabile pubblicazione del bando per la costruzione entro.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Riccione Caserma

Entro la primavera del 2026 sarà completata la nuova struttura del ponte sul Rio Marano di viale Gabriele D’Annunzio, sostituendo quella temporaneamente chiusa.

La tensione tra Comune e Stato sale sulla questione sicurezza a Riccione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Riccione Caserma

Argomenti discussi: Nuova caserma dei Carabinieri, la sindaca Angelini sollecita ministero dell’Interno e Agenzia del Demanio: Il Comune di Riccione attende risposte per un’opera fondamentale; Nuova caserma dei Carabinieri a Riccione: la sindaca sollecita Ministero e Demanio per l'opera da 8 milioni; Nuova caserma carabinieri a Riccione, iter bloccato a Roma Angelini sollecita il governo: Opera chiave; RICCIONE: Amministrazione scrive a Viminale e Demanio per la nuova caserma dei Carabinieri.

Caserma carabinieri Riccione, la versione di Forza Italia: Bando in primavera su progetto amminsitrazione TosiCome Forza Italia seguiamo da sempre con convinzione e molta attenzione l’iter per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri a Riccione e ci ... chiamamicitta.it

Nuova caserma di Riccione, Gnassi interroga il Governo: Basta ritardiNuova caserma di Riccione, il deputato Dem Andrea Gnassi interroga il Governo e il Ministro Piantedosi e incalza Ministero dell’Interno e Agenzia del Demanio. altarimini.it

Il provvedimento ha interessato non solo il deputato regionale di Forza Italia ma anche un manager degli spettacoli - facebook.com facebook