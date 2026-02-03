Novara tra le città più romantiche d' Italia
Novara entra nella classifica delle città più romantiche d’Italia. Secondo Amazon, nel 2025 gli abitanti di Novara hanno comprato più romanzi rosa rispetto a molte altre città italiane. La città si aggiudica così il titolo di meta preferita per chi cerca un’atmosfera speciale e un po’ di amore.
Novara è tra le città più romantiche d'Italia.Almeno, questo è quello che dice la classifica diffusa per San Valentino da Amazon sulle città italiane in cui, nel corso del 2025, si sono acquistati più romanzi rosa dal sito di e-commerce più famoso al mondo.Al primo posto tra le città con il.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Le città più romantiche del mondo: Roma c’è, ma non guida la classifica
Le città più romantiche del mondo offrono ambienti unici e atmosfere suggestive, capaci di creare ricordi speciali.
Quali sono le città più romantiche del mondo per una vacanza di coppia: tre mete italiane in elenco
Tre città italiane si piazzano tra le mete più romantiche al mondo per una vacanza di coppia.
