**Nonni spaventati ora i pazienti stanno meglio | l’ospedale si adatta alle esigenze della comunità**

Gli ospedali della zona si sono attrezzati per rispondere meglio alle richieste dei pazienti, anche dopo l’incidente di Leonardo Nonni. L’ex calciatore è stato ricoverato con un trauma cranico, ma ora si trova in miglioramento. La direzione ha deciso di riorganizzare alcuni servizi per garantire un’assistenza più efficace e rassicurare la comunità. Non sono più solo i nonni a preoccuparsi, ma anche chi si affida alle strutture sanitarie locali.

Leonardo Nonni, difensore dell'Atletico Ascoli, è stato ricoverato in ospedale dopo un colpo alla nuca ricevuto in una partita, che gli ha causato un forte trauma cranico. L'incidente è accaduto durante la partita contro l'Ostia, in cui il giocatore, in seguito a uno scontro di gioco, è caduto a terra e perse i sensi. Le condizioni di Nonni, inizialmente gravemente critiche, stanno migliorando. I medici hanno rilevato un versamento cerebrale, ma l'attuale stato del calciatore è positivo. I sanitari dell'Ostiamare, insieme al dottor Fabio Petroni, medico sociale dell'Atletico Ascoli, hanno effettuato un rapido intervento.

