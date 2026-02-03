La nonna del Biellese orientale ha impedito alla nipote di entrare in casa. Il motivo? un vecchio litigio che, a quanto pare, ancora pesa tra loro. La tensione si è accesa, e la donna ha scelto di chiudere le porte, lasciando la giovane fuori. La vicenda ha attirato l’attenzione della famiglia e dei vicini, che si chiedono come si possa risolvere questa situazione.

La nonna, residente nel Biellese orientale, ha negato l’ingresso in casa alla propria nipote, in seguito a un litigio familiare. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 3 febbraio 2026. La donna, anziana e riservata, non ha permesso all’altro membro della famiglia di entrare nella propria abitazione, in seguito a una disputa privata. L’evento è stato denunciato ai carabinieri, che hanno intervento per placare lo scontro. La situazione è stata risolta in poche ore, senza ulteriori conseguenze. L’episodio è stato segnalato come un caso isolato, tipico di tensioni familiari che si manifestano in ambito privato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nona impedisce l’ingresso della nipote a causa di un vecchio litigio familiare

