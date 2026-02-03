Non svelate a Elly il segreto dell' anello

Nel mondo fantastico di Elly, un gruppo di personaggi diversi si prepara a un'impresa importante. Non si tratta di un singolo eroe, ma di una compagnia che affronta insieme un destino difficile, tra elfi, orchi, nani e cavalieri. La loro missione rischia di essere compromessa da un segreto che deve rimanere nascosto: l'anello che Elly deve proteggere. La tensione cresce mentre si avvicinano a un'avventura che potrebbe cambiare tutto.

In un mondo fantastico popolato da elfi e orchi, nani e cavalieri, creature magiche e mezzi uomini, dove la tecnica minaccia l'umanità e orde di immondi replicanti assetati di distruzione marciano al soldo del Male più infernale che ha le sembianze di un occhio infuocato, non c'è un eroe solitario a cui affidare la salvezza ultima ma c'è una compagnia che non è propriamente tenuta assieme da un'amicizia quanto piuttosto da un cammino verso un destino comune. Lungo questo cammino ognuno fa quel che può, in base alle proprie forze e alle proprie doti, per portare a termine la missione: distruggere l'Anello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

