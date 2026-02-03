‘Non Succederà Più’ scoop di Nikita Pelizon sul GF | Le coppie finte si formano in hotel

Nikita Pelizon rivela che alcune coppie nel reality si sono formate in hotel, non in modo autentico. La concorrente fa il nome di coppie finte e sottolinea come queste si siano create lontano dalle telecamere. Intanto, Ilaria Galassi continua a smascherare dettagli su Alfonso Signorini e il suo programma, mantenendo alta l’attenzione sul mondo del GF.

Sabato 31 gennaio 2026 è andata in onda l'intervista radiofonica di Nikita Pelizon, ex concorrente e vincitrice di una passata edizione del Grande Fratello. Nikita Pelizon (Foto Ig @nikitasemplicemente) L'ex gieffina ha parlato dei suoi brani e della vicenda che ha recentemente coinvolto Alfonso Signorini.

Le strategie nascoste del GF Vip: la confessione di Nikita Pelizon Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha svelato retroscena inediti sul reality che hanno sorpreso molti fan. In un’intervista radiofonica, ha raccontato come, p facebook