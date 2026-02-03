‘Non Succederà Più’ scoop di Nikita Pelizon sul GF | Le coppie finte si formano in hotel

Nikita Pelizon rivela che molte coppie in casa si sono formate solo in hotel e non sul serio. La concorrente del Grande Fratello ha raccontato di aver assistito a situazioni dove le relazioni sono state fatte solo per la scena, senza intenzioni vere. Tra le dichiarazioni anche quelle di Ilaria Galassi, che ha fatto alcune rivelazioni su Alfonso Signorini e sul programma “Non Succederà Più”.

LE BOLLICINE DI ‘NON SUCCEDERÀ PIÙ, rivelazioni di Ilaria Galassi su Alfonso Signorini . SU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NON SUCCEDERÀ PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96. Sabato 31 gennaio 2026 è andata in onda l’intervista radiofonica di Nikita Pelizon, ex concorrente e vincitrice di una passata edizione del Grande Fratello. Nikita Pelizon (Foto Ig @nikitasemplicemente) L’ex gieffina ha parlato dei suoi brani e della vicenda che ha recentemente coinvolto Alfonso Signorini.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

“Ci mettiamo d’accordo per fare finta di stare insieme appena entriamo, è tutto studiato e in hotel ci conosciamo”. Dopo il “caso Signorini”, Nikita Pelizon, l’ex concorrente del Gf ha rivelato alcuni retroscena sul funzionamento del programma. facebook