Non solo Niscemi | in Italia si costruisce nelle aree a rischio Geologi

In Italia si costruisce sempre di più nelle zone a rischio dissesto. Secondo l’ultimo rapporto ISPRA, nel 2024 la superficie di suolo consumato nelle aree pericolose è aumentata di nuovo, dopo un rallentamento nel 2023. La tendenza preoccupa gli esperti, che segnalano come si continui a edificare anche dove il terreno non regge.

Di seguito un comunicato diffuso da Sigea: “Incredibile ma vero! Nell’ultimo rapporto ISPRA sul consumo di suolo si legge che in Italia nel 2024 c’è stata la tendenza al rialzo della superficie di suolo consumato nelle aree a rischio dissesto dove il fenomeno, dopo il rallentamento registrato nel 2023, torna a correre: +1.303 ettari nelle zone a pericolosità idraulica media e +600 ettari nelle zone a pericolosità da frana. Per non parlare degli incendi boschivi che oltre a devastare esseri viventi e paesaggi predispongono il territorio a un dissesto geo-idrologico. Dunque aumenta il consumo di suolo, si costruisce anche nelle aree a rischio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

La frana di Niscemi continua a rappresentare un rischio per le abitazioni situate sul bordo del precipizio.

