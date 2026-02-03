Non si muovono le acque Per la piscina bisogna aspettare | Non c’è la copertura finanziaria

La realizzazione del nuovo centro natatorio a Pistoia si allontana di nuovo. Non ci sono ancora i soldi necessari, e così i lavori restano in stand-by. La piscina, che doveva nascere nell’area dell’ex Annona, resta un progetto fermo, anche se un privato aveva mostrato interesse. Per ora, non ci sono i fondi per andare avanti, e i tempi si allungano.

PISTOIA Il nuovo centro natatorio nell’area dell’ex Annona, il cui passo in avanti con l’uscita allo scoperto di un soggetto privato interessato a realizzarlo con un progetto ambizioso che prevederebbe la partnership con il pubblico era emerso pochi mesi fa, continuerà a rimanere sulla carta ancora per un bel po’. Il Comune, infatti, non ha inserito quest’opera nella programmazione 202628 "poiché allo stato attuale non risulta possibile individuare una copertura finanziaria nel breve periodo" ma, soprattutto, per il momento ha rimandato ogni ulteriore dichiarazione di pubblico interesse ad una successiva delibera di Giunta da licenziare entro il 15 novembre di quest’anno, causa elezioni impellenti in arrivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Non si muovono le acque. Per la piscina bisogna aspettare: "Non c’è la copertura finanziaria" Approfondimenti su Pistoia CentroNatatorio Nuove Acque premiata per la competitività. Gli alti standard di gestione finanziaria Simonelli rivela: “Milan-Como si giocherà a San Siro. Per una data bisogna aspettare il 31 gennaio” Il presidente della Lega Serie A, Simonelli, ha confermato che la partita Milan-Como si disputerà allo stadio San Siro. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Pistoia CentroNatatorio Argomenti discussi: Non si muovono le acque. Per la piscina bisogna aspettare: Non c’è la copertura finanziaria; Blackout totale a Nuuk, i cittadini non si scoraggiano e si muovono al buio; Gli Oasis? Grazie a loro sono tornato a scrivere. John Lennon è il mio Cristo. I potenti muovono le pedine del mondo e ho paura: parla Mobrici; Niscemi non cade. Come si muovono le blue chipIl posizionamento dei titoli all'interno del quadrante evidenzia il proseguimento del trend rialzista delle precedenti settimane, che è purtroppo accompagnato da volumi non particolarmente ... milanofinanza.it Spese impreviste e progetti personali: come si muovono oggi le famiglie italianeSpese impreviste e progetti personali: come si muovono oggi le famiglie italiane ... msn.com Nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise si nasconde una destinazione che è un autentico spettacolo per gli amanti della natura. Qui camosci vivaci si muovono tra sentieri panoramici, mentre laghi dalle acque limpide riflettono le vette circost - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.