Non mi piaccio sempre Le labbra non sono in proporzione coi miei denti il mio naso lo vedo molto grosso Ho una mente un po’ autodistruttiva | così Giulia Stabile
Giulia Stabile si apre davanti alle telecamere a Londra, dove vive ormai da tempo. La ballerina, vincitrice di “Amici 20” e conduttrice di “Tu si que vales”, ha parlato senza filtri di come si sente davvero. Ha detto di non piacersi sempre, di notare difetti come le labbra, il naso e i denti, e di avere una mente un po’ autodistruttiva. La sua sincerità sorprende, anche quando si tratta di raccontare i lati più fragili della sua vita.
Giulia Stabile, ballerina, vincitrice di “Amici 20” e conduttrice di “ Tu si que vales” si è raccontata a Londra, dove attualmente vive, per 48 ore a “Le Iene “. Dal successo alle offese sui social: attacchi al fisico e al talento. “Qui (a Londra, ndr) c’è un’altra mentalità. – ha affermato Stabile – Nell’ultimo periodo in Italia, per esempio, sono stata giudicata tanto esteticamente, sul mio corpo. Non riuscivo più a capire se non mi piacevo io perché non mi piacevo io o perché non piacevo agli altri”. Il ricordo poi va alla vittoria ad Amici: “ Mi davano dell’oca per la mia risata. Dicevano che non me la meritavo, che avrebbe dovuto vincere Sangiovanni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Giulia Stabile
Ultime notizie su Giulia Stabile
