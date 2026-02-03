Non giudico le coppie aperte ma quella mia e di Bova di sicuro non lo era De Martino? È un amico Iannone? Ci conosciamo da pochissimo è sensibile | così Rocío Muñoz Morales
Rocío Muñoz Morales conferma che la sua relazione con Bova non era aperta. In un’intervista a Vanity Fair, l’attrice spagnola parla della separazione, nata dopo la diffusione di audio e messaggi tra Bova e Martina Ceretti. Dice chiaramente che non giudica le coppie aperte, ma la sua e quella di Bova non lo erano. La Morales si limita a confermare il senso di delusione e dolore, senza entrare troppo nei dettagli.
Rocío Muñoz Morales, in una internista a Vanity Fair in occasione del lancio del libro “La vita adesso”, ha parlato dell’ormai nota separazione dal marito Raoul Bova, in seguito alla diffusione degli audio e dei messaggi intercorsi tra l’attore e Martina Ceretti. Il tutto è stato riferito da Fabrizio Corona a “Falsissimo”. Siamo stati una famiglia fino alla scorsa estate, fino al momento in cui il mondo mi è caduto addosso – ha affermato -. Stavamo insieme da 14 anni e, come ogni coppia, abbiamo avuto discese e salite. Ma niente poteva farmi immaginare quello che sarebbe accaduto. Mai dubitato della fedeltà di Raoul. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Rocío Muñoz Morales: «Dopo la fine della mia relazione, hanno parlato troppo tutti. Non giudico le coppie aperte, ma la nostra di sicuro non lo era. Iannone? Ha valori simili ai miei»
Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio e parla della fine della sua relazione.
Zitti tutti, adesso parla Rocio Munoz Morales: la verità su Raoul Bova, Stefano De Martino e Iannone
Per mesi Rocio Munoz Morales è rimasta in silenzio, lasciando che altri parlassero al suo posto.
