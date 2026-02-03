Rocío Muñoz Morales conferma che la sua relazione con Bova non era aperta. In un’intervista a Vanity Fair, l’attrice spagnola parla della separazione, nata dopo la diffusione di audio e messaggi tra Bova e Martina Ceretti. Dice chiaramente che non giudica le coppie aperte, ma la sua e quella di Bova non lo erano. La Morales si limita a confermare il senso di delusione e dolore, senza entrare troppo nei dettagli.

Rocío Muñoz Morales, in una internista a Vanity Fair in occasione del lancio del libro “La vita adesso”, ha parlato dell’ormai nota separazione dal marito Raoul Bova, in seguito alla diffusione degli audio e dei messaggi intercorsi tra l’attore e Martina Ceretti. Il tutto è stato riferito da Fabrizio Corona a “Falsissimo”. Siamo stati una famiglia fino alla scorsa estate, fino al momento in cui il mondo mi è caduto addosso – ha affermato -. Stavamo insieme da 14 anni e, come ogni coppia, abbiamo avuto discese e salite. Ma niente poteva farmi immaginare quello che sarebbe accaduto. Mai dubitato della fedeltà di Raoul. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non giudico le coppie aperte, ma quella mia e di Bova di sicuro non lo era. De Martino? È un amico. Iannone? Ci conosciamo da pochissimo, è sensibile”: così Rocío Muñoz Morales

Approfondimenti su Raoul Bova

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio e parla della fine della sua relazione.

Per mesi Rocio Munoz Morales è rimasta in silenzio, lasciando che altri parlassero al suo posto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Raoul Bova

Perché le coppie finiscono? I 4 errori silenziosi che distruggono il legameScopri i 4 errori cruciali che compromettono la stabilità di coppia. Un’analisi profonda tra psicologia e dinamiche quotidiane per riconoscere i segnali di crisi. veb.it

Non solo Don Matteo: Raoul Bova sbarca su Paramount+ con un film inedito, Amici Comuni. - facebook.com facebook