Non comunicano la presenza di ospiti denunciati due gestori di strutture ricettive

La polizia di Perugia ha denunciato due gestori di strutture ricettive ad Assisi. Durante i controlli, gli agenti hanno scoperto che non avevano comunicato la presenza degli ospiti alla Questura. I gestori non hanno fornito le generalità richieste, violando le norme in vigore. La vicenda mette in luce come, ancora oggi, ci siano strutture che evitano di rispettare le procedure di legge.

Non comunicano la presenza degli ospiti, denunciati due gestori di strutture ricettive. È successo ad Assisi nel corso di alcuni controlli effettuati dalla polizia di Perugia che, nello specifico, ha rilevato l'omissione dell'obbligo di comunicazione delle generalità degli ospiti alla Questura.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

