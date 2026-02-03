Dopo settimane di preoccupazioni e allarmi sulla possibile chiusura, il dormitorio di Grosseto cambia indirizzo. La decisione è stata presa in fretta, e ora si cerca di rassicurare chi dipende da questa struttura. Per molti, si tratta di un punto di riferimento, e ora si lavora per garantire continuità e accoglienza.

Cambio d'indirizzo per il dormitorio grossetano. Dopo l'allarme per la paventata chiusura, che da settimane stava preoccupando molto. In questi giorni sta avvenendo il trasloco della struttura adibita che offre un tetto e un letto alle nove persone senza fissa dimora, dall'ormai ex struttura di Via De Amicis alla nuova: la pista di pattinaggio di via Leoncavallo gestita dall'associazione "Tempo libero Pattinaggio". Ciò che ha portato a questa scelta lo racconta Francesco Gazzillo, gestore dell'associazione sportiva. Gazzillo quando è stato contattato per dare questa possibilità? "Sono stato contattato qualche settimana fa.

"Non ci ho pensato un attimo a dire sì. Questo significa fare accoglienza"

