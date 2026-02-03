Nizza-Montpellier Coppa di Francia 04-02-2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Nizza si prepara a sfidare il Montpellier negli ottavi di finale di Coppa di Francia. Dopo la recente sconfitta contro lo Stade Brestois, i biancorossi sono determinati a riscattarsi e puntano a passare il turno. La partita si gioca questa sera alle 20:30 e potrebbe rappresentare un passo importante per la squadra di casa, ancora in crescita e desiderosa di andare avanti nella competizione.

Non avrà vinto contro lo Stade Brestois ma questo Nizza è in crescita e la gara contro il Montpellier di coppa di Francia potrebbe aprire le porte dei quarti di finale. Rimonta dallo 0 a 2 per gli Aiglons che hanno rischiato anche il ribaltone in un secondo tempo arrembante, con il pareggio di Wahi che è il suo secondo gol in rossonero per l'ex.

