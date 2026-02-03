Niscemicade auto simbolo su precipizio

Questa sera a Niscemi un’auto simbolo di una frana è precipitata nel vuoto. La macchina si trovava in bilico, con il muso che spuntava da un garage sul costone crollato. Le immagini mostrano il veicolo in bilico prima dello schianto, mentre la zona è sotto shock per il pericolo corso. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma ancora non si conoscono le cause dell’incidente.

18.17 E' precipitata nel baratro sottostante l'auto simbolo della frana di Niscemi, fotografata e ripresa più volte mentre era in bilico, col muso che sbucava da un garage dov'era parcheggiata, sul costone completamente venuto giù. Il proprietario dell'auto ha 80 anni, geometra del Comune in pensione: "La usavo solo per andare fuori città. E' una vecchia Ford Fiesta. Per sospendere l'assicurazione, che scade in agosto, servono i documenti. Ma come faccio a recuperarli", ha raccontato l'uomo. "Nella tragedia anche la burocrazia".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Una macchina si è schiantata nelle ultime ore a Niscemi, dopo giorni di tensione.

La scena ha fatto il giro delle immagini online: un’auto si trova a un passo dal vuoto, sospesa su un bordo roccioso a Niscemi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

#NISCEMI NON CADE. NISCEMI RESISTE. NISCEMI PARLA. #nomuos Siamo solidali con le persone colpite dalla frana, con una comunità che da anni vive in una condizione di esposizione permanente al rischio. Non arriviamo a Niscemi per fare passerelle x.com

NISCEMI NON CADE Quello che è accaduto non è una fatalità. Meno ancora “maltempo”. È il prodotto di decenni di abbandono. È il prodotto di un modello che considera alcuni territori sacrificabili. Intorno al Movimento No Muos in Sicilia si muovono pezzi di - facebook.com facebook