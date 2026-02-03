Niscemi per le inchieste anche l' AI 137 edifici verso l' abbattimento | Non ci fermeremo

A Niscemi si va avanti con le demolizioni. Sono già 137 gli edifici destinati a essere abbattuti, nonostante l’opposizione di chi vuole salvare le case. Le autorità non si fermano e anzi, usano anche l’intelligenza artificiale per le indagini. Mentre i bambini tornano a giocare e le scuole riaprono, si rischia di lasciare dietro un disastro annunciato. Gli investigatori cercano di capire se si è trattato di un incidente o di un problema già noto e prevedibile. La questione resta aperta e il tempo stringe

Se da un lato la vita riprende, coi bimbi che giocano e tornano a scuola, dall'altra c'è una minaccia incombente e un disastro per il quale i responsabili saranno chiamati a pagare le conseguenze: a Niscemi si allontana l'ipotesi di abbandono del sito, mentre gli inquirenti lavorano per comprendere se si sia trattato di un incidente o di un problema noto o comunque preventivabile. "Andremo a capire se l'evento era prevedibile, come sembra emergere da diversi documenti, e se era anche prevenibile", promette il procuratore di Gela Salvatore Vella, il quale annuncia che andrà fino in fondo all'inchiesta: "Non ci fermeremo qualunque sia il livello dei soggetti coinvolti.

