Niscemi | Boccia ' destra nega voto per salvare Musumeci e Schifani vergogna'

A Niscemi, la destra si rifiuta di votare su quanto accaduto, lasciando a metà le responsabilità di Musumeci e Schifani. La scelta ha suscitato reazioni dure, mentre a Roma si parla di strumentalizzazioni e fallimenti sulla sicurezza, con la destra che sembra preferire proteggere i propri leader invece di affrontare i problemi.

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - “La destra strumentalizza quello che è avvenuto a Torino usando il tema della sicurezza come una clava contro le opposizioni per coprire i propri fallimenti, ma nega un voto su quanto avvenuto a Niscemi per salvare Musumeci e Schifani dalle loro responsabilità. E' una destra vergognosa”. Lo ha detto Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd, in una dichiarazione ai tg. Farwest, ecco il video dell'aggressione alla troupe a Torino. E Meloni riceve la giornalista Ci possiamo fidare di questa giustizia? Ingiustizia è fatta sulle violenze contro il poliziotto GUARDA 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Niscemi: Boccia, 'destra nega voto per salvare Musumeci e Schifani, vergogna' Approfondimenti su Musumeci Schifani Niscemi, Salvini nega i fondi del Ponte: “Utile anche per i soccorsi”. Opposizioni contro Musumeci: “Meloni in Aula” La frana a Niscemi riaccende il dibattito politico. Referendum: Fratoianni, 'destra boccia voto fuori sede perché ha paura' La destra blocca la possibilità per i fuorisede di votare al referendum di marzo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Musumeci Schifani Prima il ciclone poi la frana di Niscemi: la natura smentisce le bugie della destraC’è un grande assente nel dibattito pubblico ormai da mesi, anzi di più. Il tema della crisi climatica, unito a quello della messa in protezione del nostro territorio (adattamento). Non se ne parla pe ... ilfattoquotidiano.it Boccia (Pd): “Il governo strumentalizza Torino, si occupi di Niscemi” dlvr.it/TQjRWR #Sicilia #LiveSicilia x.com #NISCEMI - “Per affrontare quello che è avvenuto in Sicilia e a Niscemi, con una delle più grandi frane che si ricordino serve un decreto urgente ad hoc, un provvedimento adeguato che avrebbe davvero, a differenza della maggioranza dei decreti emanati da - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.