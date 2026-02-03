In India, nel Kerala, le autorità stanno seguendo da vicino quasi 200 persone che hanno avuto contatti con due nuovi pazienti affetti dal virus Nipah. Il virus, molto contagioso e potenzialmente letale, ha già causato preoccupazione internazionale. Le autorità stanno cercando di capire come si trasmette e di mettere in atto strategie per contenere la diffusione. La situazione resta sotto controllo, ma resta alta l’attenzione.

Il virus Nipah, un patogeno emergente con un tasso di mortalità che può raggiungere il 75%, ha nuovamente attirato l’attenzione globale dopo la conferma di due nuovi casi in India, in un’area del Kerala dove le autorità sanitarie stanno monitorando quasi 200 persone che hanno avuto contatti con i pazienti. L’allarme è stato sollevato a livello internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che ha sottolineato la pericolosità del virus, soprattutto per la sua capacità di trasmissione da persona a persona in condizioni di contatto ravvicinato, nonché per l’assenza di terapie specifiche o di un vaccino approvato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nipah virus: nuove scoperte sulle vie di trasmissione e strategie di contenimento internazionale

Approfondimenti su Nipah Virus

Dopo i due casi di virus Nipah in India, le autorità italiane rassicurano: il rischio di trasmissione nel nostro Paese è molto basso.

Le autorità indiane assicurano che stanno lavorando per contenere il virus Nipah, che si è diffuso in alcune regioni del paese.

Ultime notizie su Nipah Virus

