La Nintendo Switch ha superato la Nintendo DS e ora è la console più venduta di sempre per la compagnia giapponese. I dati aggiornati al 31 dicembre 2025 mostrano che, dopo anni di dominio, la Switch ha preso il posto di fronte alla PS2, che si avvicina comunque a rimanere tra le console più vendute di sempre.

Nintendo Switch ha ufficialmente riscritto la storia della compagnia giapponese: i dati finanziari aggiornati al 31 dicembre 2025 confermano il sorpasso su Nintendo DS, che per anni aveva detenuto il primato. La console ibrida diventa così l’hardware Nintendo più venduto di sempre. Ma il traguardo non si ferma qui, visto che ora davanti a Switch, resta solo un’icona assoluta del settore: PS2. Secondo i dati ufficiali, Nintendo Switch ha raggiunto 155,37 milioni di unità vendute a livello globale, grazie anche a 1,36 milioni di console distribuite nell’ultimo trimestre del 2025. Questo risultato le ha permesso di superare Nintendo DS, ferma a 154,02 milioni e fuori produzione da anni, rendendo impossibile qualsiasi recupero. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Nintendo Switch è ora la console di Nintendo più venduta di sempre: PS2 è ormai vicina

Nintendo ha raggiunto un nuovo record: è diventata la console più venduta nella storia dell'azienda.

Negli ultimi mesi, Nintendo 3DS ha registrato un aumento significativo di interesse nel mercato dell'usato, portando i prezzi a livelli sempre più elevati.

