Niente strada per San Carlo Acutis | scoppia la polemica dopo il no ufficiale

Dopo la decisione di non intitolare una strada a San Carlo Acutis, i fedeli e la comunità si sono riversati in strada per protestare. La bocciatura ufficiale ha suscitato fastidio e delusione tra chi voleva ricordare il giovane santo con un segno tangibile nel quartiere.

Negata la strada intitolata a San Carlo Acutis: scoppia la protesta. Una bocciatura inaspettata che ha scatenato il dissenso dei fedeli e della comunità. Ecco i dettagli e le ragioni ufficiali dietro il secco rifiuto. Il Santo influencer, esempio per adolescenti e giovani di recente canonizzazione, san Carlo Acutis è sempre più venerato in tutto il mondo. Ma proprio nella sua Italia scoppia la polemica e non si accetta di rendergli omaggio. È stata avanzata la proposta di intitolare una strada al suo nome, ma dal Comune è arrivata una netta bocciatura dell'idea. Inevitabile la polemica che ne è derivata.

A Calcinaia prosegue la polemica sulla mancata approvazione della mozione per dedicare una strada a San Carlo Acutis.

