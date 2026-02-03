Niente più proroghe per la sala scommesse il Tar conferma la chiusura | L' attività va spostata lontano da luoghi sensibili
Il Tar Emilia-Romagna ha deciso: niente più proroghe per la sala scommesse di Ravenna. La sentenza conferma che l’attività deve essere spostata lontano da aree sensibili, come richiesto dal Comune. La chiusura diventa definitiva e l’attività non potrà più continuare nel luogo attuale.
Il Tar Emilia-Romagna, come riporta Agipronews, ha confermato la legittimità dell’ordine di chiusura disposto dal Comune di Ravenna nei confronti di una sala scommesse situata a meno di 500 metri da un luogo sensibile, ritenendo lecita la disciplina comunale adottata in attuazione della normativa.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Approfondimenti su Ravenna Sala
Tar chiude le sale scommesse, il nuovo regolamento prevede trasferimento delle attività lontano da aree sensibili.
Il Tar dell’Emilia-Romagna ha deciso di chiudere la sala scommesse di Ravenna.
Ultime notizie su Ravenna Sala
Argomenti discussi: Niente più proroghe per la sala scommesse, il Tar conferma la chiusura: L'attività va spostata lontano da luoghi sensibili; Niente proroga per la caccia al cinghiale nel Lazio; Milleproroghe: stop alle sanatorie, niente condono edilizio e rottamazione più ampia; Niente più proroghe per la sala scommesse, il Tar conferma la chiusura: 'L'attività va spostata lontano da luoghi sensibili'.
Niente più monopattini di Bit a Prato: l’azienda deve sospendere il servizo, ecco perchéProprio per la particolare situazione, al momento l’amministrazione non può indire gare d’appalto. Neanche quella per l’assegnazione del servizio di monopattini. E dunque né Bit né alcuna altra ... lanazione.it
Vaccini. Fedeli: Niente proroghe, Lombardia fuori legge. Gallera: Agiamo nel rispetto della normaIl ministro dell’Istruzione aveva contestato la procedura con cui la Lombardia intende dare, negli asili nido, più tempo alle famiglie dei bambini non in regola per ottemperare agli obblighi di legge ... quotidianosanita.it
-50% SECCO. SENZA SCUSE. Pellicce, eco-fur, cappotti, teddy, maglieria, giacche. TUTTO A METÀ PREZZO. Niente riassortimenti Niente proroghe Niente “ci penso” Devo svuotare il negozio ORA Ultimi pezzi veri Chi arriva tardi trova vuoto - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.