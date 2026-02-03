Dopo la sconfitta di Udine, Gasperini si lascia andare a uno sfogo che fa discutere. Il tecnico nerazzurro non nasconde il suo malcontento, soprattutto riguardo al mercato e alle scelte fatte finora. La sua voce si fa sentire forte, e ora si parla di un possibile cambio in panchina. La decisione sembra ormai vicina, con il tecnico che non si sente più supportato e la società che potrebbe decidere di cambiare rotta.

Un mercato invernale da quasi 70 milioni non è bastato. Gian Piero Gasperini è insoddisfatto o almeno questo è quello che ha fatto trapelare (neppure troppo velatamente) ieri dopo la sconfitta di Udine. Il tecnico, in conferenza stampa, ha interrogato i presenti: “Mettetevi d’accordo: volete una Roma under 23 o la Champions? Altrimenti restiamo tutti scontenti”. Ma la domanda non era tanto ai presenti quanto alla società e a una maggiore chiarezza su quali sono i reali obiettivi del club giallorosso. “Vaz e Venturino sono validi per il futuro, ma non possiamo chiedergli di essere determinanti per obiettivi così alti”, ha aggiunto Gasp. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Niente Champions? Si cambierà l'allenatore": cosa c'è dietro lo sfogo di Gasperini

