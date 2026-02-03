Niente appartamenti dall' ex hotel il Consiglio di Stato boccia definitivamente la richiesta di cambio di destinazione

Il Consiglio di Stato ha respinto definitivamente la richiesta di cambio di destinazione dall'ex hotel di Riccione. La decisione conferma che non ci saranno appartamenti in quell’edificio. Il Comune aveva opposto un parere negativo, e ora la sentenza chiude la questione una volta per tutte.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza pubblicata il 2 febbraio 2026, ha accolto l'appello del Comune di Riccione, confermando la piena correttezza e legittimità del parere negativo espresso dall'Amministrazione in merito a una richiesta di valutazione preventiva per il cambio di destinazione.

