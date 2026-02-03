Ferrara piange il suo capitano. La notizia della morte di Giani ha sconvolto tifosi, allenatori e compagni di squadra. L’intera città si sveglia con il dolore di aver perso una figura simbolo della Spal e di un’epoca di successi. La malattia che lo ha colpito ha portato via un uomo amato, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Ferrara, 3 febbraio 2026 – Per quanto le informazioni che filtravano non lasciassero speranze, la nostra città si risveglierà ripensando a Nicolas Giani, il capitano degli anni d'oro della doppia promozione che se n'è andato a Desenzano del Garda consumato da una grave malattia che non gli ha lasciato scampo. Il suo nome per sempre scolpito nella memoria collettiva. Nei tre anni e mezzo trascorsi a Ferrara, il difensore classe 1986 non era da considerarsi un beniamino dei tifosi, ma il suo peso specifico dentro e fuori dal campo nella squadra di Semplici fu fondamentale per ottenere i successi di quel periodo irripetibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nicolas Giani morto, il dolore di tifosi, allenatori e compagni della Spal: “Sempre nei nostri cuori”

