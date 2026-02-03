Nico Paz continua a vivere una stagione difficile con il Como. L’attaccante argentino, finora, non è ancora riuscito a segnare su rigore e questa maledizione pesa anche sulla squadra. Le occasioni ci sono state, ma la palla non è mai entrata, e il problema si fa sentire in un momento delicato per il club.

La maledizione dei rigori perseguita Nico Paz. L’argentino, in una stagione e mezza di serie A, ha sbagliato penalty, senza segnarne uno. Le lacrime sono scivolate sul viso di Paz, dopo l’errore contro l’ Atalanta che è costato ben due punti ai lariani, proprio a tempo scaduto. Pur con piedi sopraffini, non riesce a segnare dagli undici metri: ha sbagliato contro Lecce e Lazio, quindi domenica contro l’Atalanta. Potrebbe non andare più lui sul dischetto, ma il capitano Da Cunha, rigorista della squadra, che solo 4’ prima era stato sostituito domenica da Sergi Roberto. Paz in carriera ha segnato solo un rigore, con la seconda squadra del Real, il Castilla, a 18 anni e ne ha sbagliato uno in Youth League contro il Lipsia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nico Paz e la maledizione dei rigori. Il Como ha un problema dal dischetto

A Como, si torna a discutere della possibile gerarchia sui rigori.

Nel lunch match della 23esima giornata di Serie A, il Como e l’Atalanta pareggiano 0-0 in una partita combattuta.

Tutti con Nico: l’affetto della gente per PazIl fatto Il sentimento di affetto verso il ragazzo ha superato il dispiacere per un rigore sbagliato Mettetela come volete. Ma l’immagine di Nico Paz in lacrime, il sentimento di affetto verso il raga ... laprovinciadicomo.it

Como-Atalanta 0-0: Ahanor espulso dopo 8 minuti, Nico Paz sbaglia un rigore al 98' e super Carnesecchi mura i larianiSERIE A - Ahanor espulso dopo 8 minuti, ma il Como non sfonda: Carnesecchi respinge un rigore di Nico Paz al 98'. eurosport.it

: “ ` ” Carlalberto #Ludi elogia #NicoPaz : il direttore sportivo del #Como , intercettato da @Jadegiacalone all’Hotel Sheraton, ha parlato così della stella dei lariani #Sportitalia x.com

Il portiere nerazzurro eroe con il rigore parato a Nico Paz all’ultimo respiro. Quinto clean sheet nel 2026, ottavo nell’era Palladino - facebook.com facebook