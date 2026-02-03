La neve cade copiosa su Roma, creando uno spettacolo insolito e inatteso. Le strade si riempiono di bianco, mentre cittadini e turisti si fermano a fotografare questa scena che di solito si vede solo in altri periodi dell’anno. Le autorità hanno subito messo in atto misure di sicurezza, e gli esperti parlano di un cambiamento climatico che si fa sempre più evidente. La città si ferma un attimo, davanti a questo fenomeno che non succede tutti gli anni.

La neve ha ricoperto Roma con un manto spesso e imponente, un fenomeno raro che ha sorpreso cittadini, istituzioni e scienziati. Il fenomeno, avvenuto il 3 febbraio 2026, si è manifestato in seguito all’arrivo di un’aria gelida proveniente dalle steppe siberiane, spinta verso sud dal vento noto come Burian. La città, abituata a inverni miti e piovosi, ha vissuto un’immersione in un clima che sembra uscito da un romanzo del XIX secolo: strade deserte, autobus fermi, scuole chiuse, e il Tevere che ha iniziato a ghiacciare nei tratti più calmi. Non si trattava di una leggera nevicata, ma di un evento di portata significativa, con fiocchi che hanno coperto anche le zone più basse della città, compresa la zona del centro storico, dove la neve si è accumulata per oltre 10 centimetri in alcune aree. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Neve eccezionale a Roma: fenomeno raro segnala cambiamenti climatici in atto

Approfondimenti su Roma Neve

Nella Valle Padana, l’inverno si presenta diverso dal passato.

A Caggiano si è verificato un fenomeno atmosferico insolito: la neve si presenta mescolata a sabbia, un evento raro e suggestivo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Roma Neve

Argomenti discussi: Etna, nevicata eccezionale: stop agli sciatori; Eccezionale intervento al Sant’Andrea: rimosso tumore ovarico di 30 centimetri; FREDDO eccezionale in Florida: -4°C ad Orlando, -6°C a Pensacola, turisti increduli.

La neve a Roma sotto il Burian(METEOGIORNALE.IT) [caption id=attachment_357045 align=aligncenter width=1600] Roma sotto il Burian, persino il Tevere che gela. msn.com

Neve a Roma a Capodanno? La meteorologa: «Zero gradi, ma non cadranno fiocchi. Ecco perché»L'irruzione di aria fredda dalla Russia evoca la possibilità della neve a Roma. C'è chi sogna un evento come quello del 2018, ma stavolta per Capodanno. Quali sono le reali possibilità? Il parere di ... leggo.it

Negli anni 80 la neve non era un evento eccezionale era un appuntamento atteso c’era quella strana euforia che partiva dalla sera prima quando il cielo diventava di un rosa metallico e l'aria si faceva così immobile che potevi sentire il "silenzio" del fre - facebook.com facebook

Evento #meteo eccezionale negli #USA: #MyrtleBeach coperta da 10 cm di neve, tra i record storici per il South Carolina | FOTO x.com