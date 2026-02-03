La neve è arrivata in Valleys, coprendo le valli tra Novara e VCO con fiocchi bianchi già dalla notte. Questa mattina, le strade si sono riempite di neve a bassa quota, creando disagi e un paesaggio invernale improvviso. Molti automobilisti hanno dovuto rallentare o fermarsi, mentre le scuole hanno valutato la chiusura in alcune zone. La neve continua a cadere, rendendo il mattino di questa domenica freddo e imbiancato.

La neve è arrivata in Valleys, con fiocchi che coprono le valli tra Novara e VCO. Nel corso della notte e della mattina del 3 febbraio 2026, i primi veri fiocchi di neve si sono abbattuti su diverse zone del territorio, con cadute a bassa quota. A Brovello-Carpugnino, comune della provincia di Novara, la neve ha imbiancato il paesaggio, come previsto. Le condizioni climatiche hanno permesso la caduta di neve anche su aree più basse, dove la pioggia ha avuto la meglio in alcune zone. La neve è caduta soprattutto sull’Alto Vergante, nella zona dei laghi e nei comuni dell’alto novarese. In Val di Susa, invece, la caduta si è verificata in zone collinari, con comuni sopra il lago che si sono imbiancati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Neve a bassa quota in Valleys, con fiocchi che coprono le valli tra Novara e VCO.

Argomenti discussi: Maltempo: neve a bassa quota in Piemonte e in Liguria; Meteo, fase instabile con neve anche a bassa quota; Allerta gialla per neve sul Piemonte meridionale e pericolo valanghe 4-Forte in quota sulle Alpi Marittime e Liguri; Arriva la neve a bassa quota a Varese: le previsioni del Centro Geofisico Prealpino.

