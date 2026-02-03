Netflix sommersa dalle marmellate invendute di Meghan Markle | Regalate ai dipendenti

In un episodio che sembra uscito da una commedia, Netflix si trova a dover gestire un problema insolito: le marmellate invendute di Meghan Markle. Nei corridoi degli uffici a Hollywood, si parla più di barattoli di marmellata che di nuovi progetti o serie in arrivo. La cosa curiosa è che, invece di buttarle via, Netflix ha deciso di regalarle ai dipendenti. Un gesto che ha sorpreso molti, considerando l’assurdità della situazione.

Nei corridoi degli uffici Netflix di Hollywood, più che nuove sceneggiature o serie in arrivo, circolerebbero barattoli di marmellata. Secondo quanto riportato da Page Six, una parte consistente dei prodotti firmati da Meghan Markle per il brand lifestyle As Ever sarebbe rimasta invenduta, al punto da venir regalati ai dipendenti della piattaforma di streaming. I magazzini pieni. Fonti vicine a Netflix raccontano di due intere stanze di stoccaggio occupate da prodotti As Ever negli edifici Icon Tower ed Epic, nel campus hollywoodiano del colosso dello streaming. Non solo marmellate, ma anche candele, vini e decorazioni floreali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Netflix sommersa dalle marmellate invendute di Meghan Markle: “Regalate ai dipendenti” Approfondimenti su Netflix Marmellate Meghan markle with love serie netflix debutto con 0 percento rotten tomatoes Meghan Markle, serie cancellata su Netflix: i nuovi progetti della Duchessa Dopo la cancellazione della serie su Netflix, Meghan Markle si concentra su nuovi progetti nel settore dello spettacolo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Prince Harry and Meghan Markle extend Netflix deal #Domenica Jennifer Lawrence di Hollywood e Meghan Markle sfoggiano cappotti invernali alla moda, mentre la principessa Kate Middleton perfeziona i suoi noiosi capi base invernali Scoprite un'epoca di ricchezza abbagliante e cambiamenti epocali! x.com Meghan Markle ha catturato l’attenzione sul red carpet del Sundance Film Festival il 25 gennaio 2026 con un outfit sofisticato e moderno - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.