Netanyahu conferma esclusione di Anp dal governo di Gaza confermando posizione ferma su autorità locali

Benjamin Netanyahu ha ribadito che l’Autorità Nazionale Palestinese non entrerà nell’amministrazione della Striscia di Gaza, nemmeno dopo la fine del conflitto. Il premier israeliano si mantiene fermo sulla sua posizione, escludendo completamente la partecipazione delle autorità palestinesi alla gestione della zona.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato in modo inequivocabile che l’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) non avrà alcun ruolo nell’amministrazione futura della Striscia di Gaza, anche dopo la conclusione del conflitto. L’annuncio è arrivato al termine di un incontro avvenuto a Tel Aviv tra Netanyahu e Steve Witkoff, l’inviato speciale del presidente statunitense Donald Trump per il Medio Oriente. Secondo quanto reso noto dall’ufficio del primo ministro israeliano, Netanyahu ha spiegato che l’Anp non potrà essere coinvolta in alcun modo nell’organizzazione del governo locale nella zona, sottolineando che la presenza di tale ente, che ha governato per decenni i territori della Cisgiordania, sarebbe inaccettabile per Israele. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiarito all’ambasciatore statunitense Steve Witkoff che l’Autorità Palestinese di Ramallah sarà esclusa dal futuro governo di Gaza.

