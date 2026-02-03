Neonatologia Avellino capitale della care | esperti riuniti al Moscati

Avellino diventa oggi capitale della neonatologia in Campania. Alla Clinica Moscati si sono riuniti esperti e medici per un evento promosso dalla sezione campana della Società Italiana di Neonatologia. L’obiettivo è aggiornare e formare i professionisti del settore, migliorando le cure per i neonati. La giornata segna un passo importante per la regione, che punta a rafforzare le competenze in questo settore fondamentale.

Tempo di lettura: 2 minuti Fa tappa ad Avellino il percorso di eventi itineranti promosso dalla sezione campana della Società Italiana di Neonatologia (Sin), società scientifica di riferimento a livello nazionale per la promozione della formazione e dell'aggiornamento in ambito neonatologico. L'incontro, in programma domani, mercoledì 4 febbraio, si svolgerà presso l'aula magna dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati (Città ospedaliera, primo piano, settore B), con inizio alle ore 9:00. I lavori dell'importante convegno si apriranno con i saluti del management aziendale, mentre l'introduzione sarà affidata al curatore dell'evento, Sabino Moschella, Direttore dell'Unità operativa di Neonatologia e Tin.

