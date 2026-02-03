Nelle tasche oltre 50 grammi di droga due 20enni arrestati a Torino

La polizia di Torino ha arrestato due giovani rispettivamente di 21 e 24 anni durante due operazioni separate in corso Principe Oddone. I due erano in possesso di oltre 50 grammi di droga, nascosta nelle tasche. Gli agenti li hanno fermati e trovati con sostanze destinate allo spaccio. Ora sono in attesa di essere interrogati.

Doppio arresto della polizia di Stato in corso Principe Oddone a Torino. Si tratta di due giovani, di 21 e 24 anni, che sono stati fermati (in due diversi momenti) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È notte quando i poliziotti in servizio di volante notano un'autovettura sospetta con all'interno due passeggeri. Uno dei due, un cittadino senegalese di 21 anni, alla vista degli operatori che si avvicinano per un controllo, tenta inutilmente di nascondere 70 grammi di hashish tra il freno a mano e il sedile dell'auto. La droga è stata sequestrata dagli agenti insieme con 350 euro in denaro contante, probabile provento dell'illecita attività.

