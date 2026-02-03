Nella serata delle cover Sanremo colpo grosso della Rai! Arriva proprio lui amatissimo
Questa sera il Teatro Ariston si anima di nuovo con l’apertura di Sanremo. La Rai ha scelto di sorprendere il pubblico portando sul palco una star molto amata. L’attesa cresce mentre i cantanti si preparano a dare il massimo, tra musica e spettacolo.
Sotto la guida esperta di Carlo Conti, che torna al timone della kermesse più amata dagli italiani, la serata del venerdì dedicata alle interpretazioni dei grandi successi del passato si arricchisce di una presenza che garantirà una carica di simpatia e imprevedibilità.
Sanremo: tutti i duetti del Festival nella serata delle cover
Questa sera a Sanremo va in scena la serata dei duetti e delle cover.
Sanremo 2026, anche Pupo sul palco dell'Ariston: sarà protagonista nella serata delle cover
Pupo salirà sul palco dell'Ariston nella serata delle cover della 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Laura Pausini condurrà Sanremo 2026 con Carlo Conti
Lillo co-conduttore a Sanremo 2026 nella serata delle coverUna ventata di comicità per la notte delle cover di Sanremo 2026: sarà il comico Lillo (vero nome Pasquale Petrolo) a co-condurre la serata di venerdì 27 febbraio, affiancando il direttore artistico ... sorrisi.com
Sanremo, Lillo Petrolo co-conduttore nella serata delle cover: l'indiscrezioneLillo Petrolo co-conduttore di Sanremo 2026. L'indiscrezione, lanciata da Cinemotore, viene confermata all'Adnkronos da ambienti televisivi. Lillo a ... ilgazzettino.it
Ciao Sanremo, so' Lillo. Il comico potrebbe essere co-conduttore nella serata delle cover x.com
La bellissima Belen Rodriguez sarà ospite a Sanremo e ci sarà anche nella serata cover. A CTCF ha detto - “La cosa ufficiale che è uscita e che possiamo dire è che ci sarò nella serata delle cover”, lasciando intendere che ci saranno anche delle sorprese. N - facebook.com facebook
