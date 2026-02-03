Adoro guardare quelle interviste di Letterboxd in cui chiedono ai passanti di nominare i loro quattro film preferiti di sempre. Onestamente non saprei dire quali sarebbero i miei. Dipenderebbe dal giorno. Dipenderebbe dall’umore. Ma Il diavolo veste Prada originale sarebbe assolutamente lì dentro, senza alcun dubbio. Ricordo la prima volta che l’ho visto e di aver pensato che fosse semplicemente. fantastico. Non «che film intelligente». Non «wow, che colpo di scena». Solo fantastico. Il ritmo, le interpretazioni, i vestiti. A 11 anni forse ero un po’ troppo giovane per assorbire l’energia glaciale di Miranda Priestly e il sarcasmo vellutato di Nigel Kipling. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Nel trailer di Il diavolo veste Prada 2 la cosa più strabiliante sono i completi

Approfondimenti su Il Vestito Prada 2

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Il Vestito Prada 2

Argomenti discussi: È online il trailer ufficiale di Il diavolo veste Prada 2: nel film anche Milano; Il diavolo veste Prada 2, il trailer ufficiale con Anne Hathaway e Meryl Streep | Video; Il Diavolo veste Prada 2: tutto quello che (già) sappiamo trailer incluso; Il diavolo veste Prada 2, il trailer del film.

Nel nuovo trailer di Michael, il re del pop tra scontri famigliari e fama globale(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Le folle oceaniche, il controllo del padre nella prima parte della sua carriera, le varie fasi artistiche, dai Jackson 5 ai tour mondiali, il rapporto con la madre, l'emancipaz ... msn.com

Michael, promesse e premesse del biopic nel nuovo vero trailerIl primo teaser circolato sui social invitava a partire dall'inizio e mostrava 'Jacko' sul palco, su diversi palchi, in diversi momenti della sua vita, ... ciakmagazine.it

Il Diavolo veste Prada 2, il trailer svela la sfida tra Andy e Miranda Le prime immagini del sequel rivelano presenze e assenze nel cast: ci sarà Lady Gag, mancherà Nate https://f.mtr.cool/veecrzkolc - facebook.com facebook

#Cinema Andy torna a lavorare per Miranda nella rivista “Runaway”… Svelato il trailer ufficiale de "Il diavolo veste Prada 2", uno dei film più attesi della stagione. Arriverà nelle sale italiane il 29 aprile. Di Marcella Sullo #GR1 x.com