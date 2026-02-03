M istero, atmosfere soprannaturali e un pizzico di horror sono gli ingredienti principali di Ultima notte a Soho, thriller in onda stasera alle 21.20 in prima tv su Rai 4 con protagoniste Anya Taylor-Joy e Thomasin McKenzie. Il film, firmato dall’eclettico regista Edgar Wright, fonde il fascino rétro della Swinging London con il mondo contemporaneo. Il risultato? Un’esperienza ricca di sorprese. Anya Taylor-Joy si è sposata: in segreto, due anni fa. Con una cerimonia in stile “gotico” X Leggi anche › Anya Taylor-Joy: «Avevo una voce in testa che mi diceva di diventare attrice» Ultima notte a Soho su Rai 4: trama del film thriller in tv stasera 3 febbraio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Nel cast è presente la leggendaria Diana Rigg, attrice britannica nota ai più come la "Regina di Spine" Olenna Tyrell in Il Trono di Spade (ma la fama arrivò con il ruolo di Emma Peel nella serie tv anni 60 Agente Speciale, ruolo portato al cinema da Uma Thurman)

A Knight of the Seven Kingdoms offre un’immersione più intima nel mondo del Trono di Spade, distinguendosi per un tono più riflessivo e personale.

L’appartamento di Uma Thurman a Manhattan torna in vendita.

