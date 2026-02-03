Neil Gaiman rompe il silenzio sulle accuse di molestie | È tutto falso

Neil Gaiman torna a parlare dopo mesi di silenzio. Lo scrittore britannico, noto per le sue storie di fantasia, ha dichiarato che le accuse di molestie contro di lui sono false e che si tratta di una campagna di diffamazione. Gaiman, 65 anni, ha deciso di uscire allo scoperto dopo aver subito l’attenzione mediatica e le voci che lo coinvolgevano dall’estate del 2024.

"Sono vittima di una campagna di diffamazione". Lo scrittore e fumettista britannico Neil Gaiman, 65 anni, tra le figure più influenti della letteratura fantastica contemporanea, ha rotto il silenzio sulle accuse di aggressioni sessuali che lo coinvolgono dall'estate del 2024. In una dichiarazione, l'autore di 'Sandman' e 'American Gods' ha negato in modo.

