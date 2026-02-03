Neil Gaiman rompe il silenzio sulle accuse di molestie | È tutto falso

Neil Gaiman torna a parlare dopo mesi di silenzio. Lo scrittore britannico, noto per le sue storie di fantasia, ha dichiarato che le accuse di molestie contro di lui sono false e che si tratta di una campagna di diffamazione. Gaiman, 65 anni, ha deciso di uscire allo scoperto dopo aver subito l’attenzione mediatica e le voci che lo coinvolgevano dall’estate del 2024.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.