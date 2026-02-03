Neil Gaiman rompe il silenzio sulle accuse di molestie | È tutto falso
Neil Gaiman torna a parlare dopo mesi di silenzio. Lo scrittore britannico, noto per le sue storie di fantasia, ha dichiarato che le accuse di molestie contro di lui sono false e che si tratta di una campagna di diffamazione. Gaiman, 65 anni, ha deciso di uscire allo scoperto dopo aver subito l’attenzione mediatica e le voci che lo coinvolgevano dall’estate del 2024.
(Adnkronos) – "Sono vittima di una campagna di diffamazione". Lo scrittore e fumettista britannico Neil Gaiman, 65 anni, tra le figure più influenti della letteratura fantastica contemporanea, ha rotto il silenzio sulle accuse di aggressioni sessuali che lo coinvolgono dall'estate del 202?4. In una dichiarazione, l'autore di 'Sandman' e 'American Gods' ha negato in modo. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su Neil Gaiman
Neil Gaiman rompe il silenzio sulle accuse di molestie sessuali: "Un complotto"
Neil Gaiman rompe il silenzio e torna a parlare delle accuse di molestie sessuali.
Julio Iglesias rompe il silenzio sulle accuse di aggressione sessuale: «È tutto falso, tanta cattiveria mi addolora ma difenderò la mia dignità da un'offesa così grave»
Julio Iglesias risponde alle accuse di molestie mosse da due ex dipendenti, dichiarando che le accuse sono false e profonde.
Ultime notizie su Neil Gaiman
Argomenti discussi: Neil Gaiman rompe il silenzio e risponde alle accuse tramite un post su Instagram.
Neil Gaiman rompe il silenzio sulle accuse di molestie: È tutto falsoIn una dichiarazione, l'autore di 'Sandman' e 'American Gods' ha negato in modo netto tutte le accuse ... adnkronos.com
Neil Gaiman rompe il silenzio sulle accuse di molestie sessuali: Un complottoLo scrittore era stato accusato dalla sua ex babysitter di molestie ed è tornato a ribadire la sua verità quasi un anno dopo le sue ultime dichiarazioni in merito ... movieplayer.it
A oltre un anno dalla diffusione pubblica delle accuse di violenza sessuale nei suoi confronti, lo scrittore e sceneggiatore britannico Neil Gaiman è tornato a intervenire sulla vicenda con un nuovo post pubblicato sul suo blog personale. Nel testo, l’autore di S - facebook.com facebook
Hai un buon cuore. A volte è quanto basta per essere al sicuro ovunque si vada. Neil Gaiman #24gennaio #BuongiornoATutti #AbitarePoeticamenteIlMondo x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.