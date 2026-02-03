Negoziati sull’Ucraina Trilaterale confermato Zelensky punge Trump

Domani ad Abu Dhabi si terrà un nuovo incontro tra le delegazioni di Ucraina, Russia e Stati Uniti. Le parti si incontrano di nuovo per cercare di trovare una soluzione al conflitto, mentre Zelensky si rivolge anche a Trump con alcune parole pungenti. La riunione si svolge in un momento di grande attesa e tensione internazionale.

ROMA Tutto pronto per l’incontro di domani ad Abu Dhabi, dove riprenderanno i colloqui fra le delegazioni di Ucraina, Russia e Stati Uniti. Il meeting è stato confermato da tutte le parti interessate. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha aggiunto che il prossimo round di trattative potrebbe durare da domani a giovedì. Steve Witkoff è in aereo per raggiungere gli Emirati, mentre il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky (in foto), ieri ha incontrato il team negoziale. "Ho appena parlato con Rustem Umerov (il capo dei negoziatori ucraini, ndr). Ho programmato un incontro per domani (oggi, ndr) per concordare il quadro dei colloqui e preparare tutto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il presidente Zelensky ha incontrato Trump ad Abu Dhabi, segnando la prima riunione tra le delegazioni di Ucraina, Stati Uniti e Russia dall'inizio del conflitto.

Domani e dopodomani si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti il primo incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina.

