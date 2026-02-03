Necessario chiamare in causa i committenti

La richiesta di intervento si fa più forte. Le associazioni e i sindacati chiedono con fermezza di usare Prato come esempio di lotta allo sfruttamento lavorativo. Vogliono che i protocolli attuali siano rafforzati e che le leggi vigenti siano applicate senza esitazioni. È ora che i committenti siano chiamati in causa e che si faccia davvero qualcosa per migliorare la situazione.

"Continuiamo a chiedere con forza che si faccia di Prato un territorio di sperimentazione per il contrasto allo sfruttamento lavorativo, per rafforzare i protocolli in essere ed applicare le norme che già ci sono. Serve però una reale volontà politica di andare in questa direzione, una direzione di dignità per i lavoratori e le lavoratrici e di salvaguardia della parte produttiva sana di quello che è, ancora oggi, il distretto tessile più importante d'Europa". Sono le parole di Loris Mainardi segretario Filctem Toscana e da Juri Meneghetti segretario generale Filctem Cgil Prato Pistoia a commento della notizia dell'amministrazione giudiziaria chiesta dalla procura di Prato nei confronti di Piazza Italia.

