Nds 2026 l’industria Usa è pronta a una guerra con la Cina?

La strategia di difesa degli Stati Uniti per il 2026 mette in chiaro che l’industria militare americana non è pronta a sostenere un conflitto di lunga durata con la Cina. Per la prima volta, il Pentagono ammette che la capacità produttiva attuale non basta per affrontare un avversario di pari livello. La questione diventa urgente, e il rischio di una escalation si fa più concreto.

La National defense strategy 2026 degli Stati Uniti ha il merito della franchezza. Per la prima volta in un documento strategico di questo livello, il Pentagono ammette esplicitamente che la base industriale della difesa americana non è dimensionata per sostenere un conflitto ad alta intensità contro un peer competitor – leggasi Pechino. È un’ammissione che, fino a pochi anni fa, sarebbe stata impensabile. Eppure, proprio dove ci si aspetterebbe il passaggio dalla diagnosi alla terapia, il documento si ferma. È il paradosso di una strategia che diagnostica il problema ma evita di prescrivere la cura. 🔗 Leggi su Formiche.net

