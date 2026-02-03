' Ndrangheta a San Siro e l' omicidio del capo ultrà Boiocchi a Milano | un altro indagato confessa

A Milano, un altro degli indagati per l’omicidio di Vittorio Boiocchi ha deciso di parlare. Dopo le confessioni di alcuni ex capi della curva Nord, anche un altro sospettato ha confessato il suo ruolo nell’omicidio avvenuto nell’ottobre 2022 a San Siro. La procura sta seguendo passo dopo passo le dichiarazioni, mentre i processi per il delitto continuano con cinque imputati già in aula.

Mentre già cinque imputati, tra cui gli ex capi della curva Nord interista Marco Ferdico e Andrea Beretta, sono già a processo per quel delitto di quattro anni fa, ha confessato anche un altro degli indagati per l’omicidio di Vittorio Boiocchi, lo storico capo ultrà nerazzurro ammazzato a colpi di pistola nell’ottobre del 2022 a Milano. Si tratta di Mauro Nepi, anche lui ex ultrà della Nord, che prima ha reso ammissioni davanti al pm Paolo Storari e agli investigatori della Squadra mobile della Polizia e poi ha ricevuto nelle scorse ore un’altra ordinanza di custodia cautelare (è già in carcere per la nota inchiesta «doppia curva") per l’omicidio Boiocchi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il 29 ottobre 2022, Vittorio Boiocchi, capo ultrà dell’Inter, è stato brutalmente ucciso in un sanguinoso episodio.

La polizia ha arrestato Mauro Nepi, 43 anni, in un’operazione della Dda di Milano.

