Navi civetta cinesi | ecco i mercantili armati di Pechino

Le autorità italiane hanno scoperto che alcune navi civetta cinesi sono armate e pronte a svolgere funzioni di guerra. Pechino sta usando questa vecchia tattica, di nascosto, per nascondere sistemi d'arma su mercantili che sembrano innocui. La Cina sta portando avanti con decisione il suo progetto di Q-Ship, una strategia che potrebbe cambiare gli equilibri nel mar Mediterraneo.

Sistemi d'arma installati su navi mercantili “insospettabili”: una vecchia tattica che anche Pechino ha deciso di esplorare, sviluppando la sua Q-Ship, un progetto che sembra destinato a essere portato avanti seriamente. Dopo i “missili containerizzati”, testati da Israele e Iran negli ultimi anni, le navi mercantili lanceranno droni e saranno dotate di sensori, radar e sistemi di difesa aerea che le renderanno potenzialmente capaci di svolgere il ruolo di una nave da guerra. Installare armi su una nave mercantile non è una cosa “nuova”. Sono famose le navi corsare che la Marina tedesca impiegò nel primo e nel secondo conflitto mondiale, camuffando navi armate da mercantili e piroscafi di linea, ed è ben noto anche il caso del mercantile Atlantic Conveyor, convertito dagli inglesi durante la guerra delle Falkland per trasportare, dietro la “copertura visiva” dei container, elicotteri e jet da combattimento Harrier e Sea Harrier nell'Atlantico meridionale, dove venne affondato da un missile Exocet argentino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Nel mese di dicembre, la guardia costiera di Civitavecchia ha fermato due navi mercantili straniere a causa di gravi irregolarità a bordo.

