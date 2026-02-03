Nasce la Chocolate Valley Toscana E si chiamerà Dolce Tobbiana
"Dolce Tobbiana" è il titolo di un progetto di sviluppo lanciato dalla Pro Loco di Tobbiana che vedrà un ricco programma di eventi nel 2026 culminanti, in ottobre, in una esibizione di cioccolatai e pasticceri di grande livello con la collaborazione di Sergio Signorini, maestro cioccolataio di Tobbiana e presidente della accademia nazionale Eppci (Eccellenza pasticceria panificazione chef international). Il progetto ha partecipato con successo a un bando regionale per valorizzare le identità della Toscana. Intorno ai dolci e alla pasticceria il progetto intende promuovere le tradizioni, le professioni e i paesaggi in modo duraturo, richiamando l’interesse dei centri vicini e facendo di Tobbiana un luogo della Chocolate Valley Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
