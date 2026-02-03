La Pro Loco di Tobbiana annuncia la nascita della Chocolate Valley Toscana, chiamata

"Dolce Tobbiana" è il titolo di un progetto di sviluppo lanciato dalla Pro Loco di Tobbiana che vedrà un ricco programma di eventi nel 2026 culminanti, in ottobre, in una esibizione di cioccolatai e pasticceri di grande livello con la collaborazione di Sergio Signorini, maestro cioccolataio di Tobbiana e presidente della accademia nazionale Eppci (Eccellenza pasticceria panificazione chef international). Il progetto ha partecipato con successo a un bando regionale per valorizzare le identità della Toscana. Intorno ai dolci e alla pasticceria il progetto intende promuovere le tradizioni, le professioni e i paesaggi in modo duraturo, richiamando l’interesse dei centri vicini e facendo di Tobbiana un luogo della Chocolate Valley Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nasce la Chocolate Valley Toscana. E si chiamerà "Dolce Tobbiana"

Approfondimenti su Tobbiana Pasticceria

A Celenza Valfortore nasce la prima Comunità Energetica 'Solar Valley' in Puglia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Tobbiana Pasticceria

Argomenti discussi: Nasce la Chocolate Valley Toscana. E si chiamerà Dolce Tobbiana.

Ecco come prende vita il nostro Dubai Chocolate, nella special edition dedicata a San Valentino. Non solo un gioco di contrasti, ma una vera e propria ricerca estetica: spennellature vibranti, una tecnica di shablonage impeccabile e quella lucentezza che anti - facebook.com facebook